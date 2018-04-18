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Спорт

Чемпионка мира призналась в сексе с 12-летним

Габриэла Коукалова. Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Schutt
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в автобиографии откровенно рассказала об интимной жизни. В частности, о первом сексуальном опыте.
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По словам спортсменки, это произошло довольно рано. Партнеру было всего 12 лет. Юноша был другом ее сестры.

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"Хотела бы я сказать, что мне было 15, но это не так. Он был нежным, я наслаждалась каждой минутой. Не могла прекратить думать об этом. Не о парне, а о случившемся", – цитирует Коукалову super.cz. По ее мнению, секс способствует "улучшению состояния женщины".

Габриэла отметила, что иногда перед гонками занимается любовью. "Для меня это сродни медитации, если это не переходит в трехчасовую гимнастику", – написала 28-летняя биатлонистка в своей книге.

Также спортсменка рассказала о том, как в 2014 году отправила свое нижнее белье легенде мирового хоккея, чеху Яромиру Ягру. "Я положила трусики в конверт и выразила благодарность за его совет. Написала, что они мне больше не нужны, и пожелала Яромиру всего наилучшего в день его рождения", – приводит слова Коукаловой prask.nova.cz.

Этому поступку предшествовал масс-старт Олимпиады в Сочи, после которого спортсменка пожаловалась на то, что несколько раз ей приходилось поправлять белье. Ранее Габриэла взяла паузу в карьере, пока она не планирует возвращаться в биатлон.

Коукалова – бронзовый и двукратный серебряный призер Игр-2014 в Сочи, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира 2015-2016.

Автор: Валерия Нарская18 апреля 2018, 16:10

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