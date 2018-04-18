Женатого футболиста из Бразилии застукали с сексуальной россиянкой

Нападающий московского "Спартака", 31-летний Луис Адриано закрутил роман с 25-летней россиянкой. Девушку зовут Юлия Мезенцева.

Юлия – из подмосковного Одинцово, но часто бывает в Москве. Спортсмен, которого дома, в Порту-Алегри, ждет жена Камилла и трое маленьких детей, проводит с россиянкой все свое свободное время, сообщает Telegram-канал Super.

Эффектная и сексуальная брюнетка везде сопровождает многодетного бразильца. К слову, они даже на выездные матчи отправляются вместе. Так, Юлию заметили в Екатеринбурге во время игры "Спартака" с "Уралом". Отмечается, что в своем закрытом Instagram Мезенцева нежно называет Луиса "мой мужчина".

Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) 17 Апр 2017 в 10:04 PDT

Старшая дочь Алисия родилась в семье Луиса в феврале 2013 года в Донецке, а сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано 9 сентября 2016 года. Сам будущий спортсмен родился в семье охранника химического завода и домохозяйки. Играть в футбол он начал с восьми лет.

Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) 9 Апр 2017 в 4:58 PDT

Наиболее известным Адриано стал по выступлениям за донецкий "Шахтер", в котором провел девять сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Также выступал за бразильский "Интернасьонал" и итальянский "Милан". Сыграл четыре матча за сборную Бразилии.