Серебряный призер Олимпиады получила страшную травму

Трещина в черепе и кровоизлияние в мозг – так окончилась одна из тренировок для серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане Натальи Забияко. По словам фигуристки, из всех полученных ею за карьеру травм эта была самой страшной.

Наталья Забияко тренировалась с партнером Александром Энбертом. Во время исполнения одного из элементов фигуристка упала и сильно ударилась головой об лед. Наталья оставалась в сознании, но о том, что с ней тогда происходило, почти ничего не помнит.

"Меня отнесли в медицинский кабинет. Начали что-то делать. Я не могла нормально ни на чем сфокусироваться, четко видела только точку перед собой, а остальное сильно расплывалось. Еще не слышало ухо – из-за того, что там была кровь. Очень боялась закрыть глаза. Думала, если я их закрою, то это навсегда", – рассказала спортсменка.

Фигуристке показалось, что скорая помощь ехала очень долго. Девушку отвезли в реанимацию, она провела там больше недели. Большую часть времени спортсменка спала – до 23 часов в сутки.

Прогнозы врачей были осторожными. Позже Наталья признались: если бы не рассосалась гематома в мозге, пришлось бы делать трепанацию. "К счастью, все обошлось. Правда, последствия того падения чувствую до сих пор. Левое ухо все еще слышит хуже", – рассказала спортсменка в интервью изданию Sport24.

Публикация от Natalja Zabijako (@nataljazabijako) 12 Фев 2018 в 5:50 PST

Это был не первый подобный случай в карьере фигуристки. Несколько лет назад она получила травму во время подготовки к чемпионату Европы. На тренировке делали спуск с поддержки. Партнер споткнулся, подтолкнул Наталью, затем она упала, а спортсмен оказался сверху. Результат – трещина в позвоночнике. На Наталью надели корсет – очень жесткий, с металлическими держателями, в котором фигуристка проходила три месяца.

Наталья Забияко и Александр Энберт завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. А на чемпионате Европы-2018 пара взяла бронзу.