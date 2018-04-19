Серебряный призер Олимпиады получила страшную травму
Наталья Забияко тренировалась с партнером Александром Энбертом. Во время исполнения одного из элементов фигуристка упала и сильно ударилась головой об лед. Наталья оставалась в сознании, но о том, что с ней тогда происходило, почти ничего не помнит.
"Меня отнесли в медицинский кабинет. Начали что-то делать. Я не могла нормально ни на чем сфокусироваться, четко видела только точку перед собой, а остальное сильно расплывалось. Еще не слышало ухо – из-за того, что там была кровь. Очень боялась закрыть глаза. Думала, если я их закрою, то это навсегда", – рассказала спортсменка.
Фигуристке показалось, что скорая помощь ехала очень долго. Девушку отвезли в реанимацию, она провела там больше недели. Большую часть времени спортсменка спала – до 23 часов в сутки.
Прогнозы врачей были осторожными. Позже Наталья признались: если бы не рассосалась гематома в мозге, пришлось бы делать трепанацию. "К счастью, все обошлось. Правда, последствия того падения чувствую до сих пор. Левое ухо все еще слышит хуже", – рассказала спортсменка в интервью изданию Sport24.
Это был не первый подобный случай в карьере фигуристки. Несколько лет назад она получила травму во время подготовки к чемпионату Европы. На тренировке делали спуск с поддержки. Партнер споткнулся, подтолкнул Наталью, затем она упала, а спортсмен оказался сверху. Результат – трещина в позвоночнике. На Наталью надели корсет – очень жесткий, с металлическими держателями, в котором фигуристка проходила три месяца.
Наталья Забияко и Александр Энберт завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. А на чемпионате Европы-2018 пара взяла бронзу.
12-летняя наследница балерины становится все вульгарнее
Примадонну назвали хулиганкой
Она узнала о любовнице мужа
Эпатажный участник "Дома-2" нежится с бабушкой