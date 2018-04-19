Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила

Гимнастка из США Маккайла Марони, ставшая интернет-мемом после Олимпиады-2012 в Лондоне, призналась о сексуальных домогательствах. Ее сотни раз насиловал медик американской сборной Ларри Нассара.

Врач стал приставать к девушке, когда ей было всего 13 лет. А в 15-летнем возрасте Маккайла очнулась в его номере после приема снотворного.

Сейчас завершившая спортивную карьеру 22-летняя Марони рассказывает о том, как на протяжении пяти лет она подвергалась насилию со стороны врача. Последний рассказ об этих событиях прозвучал с новыми жуткими подробностями.

"Нассар уверял, что никто все равно не поймет меня, так что я не могу рассказать людям о произошедшем… Нассар изнасиловал меня сотни раз за все время карьеры", – призналась гимнастка. По ее словам, врач находил ее каждый раз, когда она приезжала на спортивную базу в университет Мичигана, где тренировалась американская сборная, и даже во время соревнований.

Маккайла присоединилась к движению против сексуального насилия, которое возникло после того, как вышла скандальная публикация о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, сообщает "Газета.ru". Также девушка обвинила Национальный олимпийский комитет (НОК) США, американскую Федерацию гимнастики (USAG) и университет Мичигана, которые смотрели сквозь пальцы на преступные домогательства своего врача. Федерация гимнастики заставила Маккайлу подписать тайное соглашение о выплате 1,25 миллиона долларов в обмен на молчание.

Адвокат Маккайлы Сту Моллрич отметил, что подобные "контракты" навязывались и многим другим гимнасткам. О домогательствах Нассара рассказали уже более ста гимнасток. В ходе обыска в доме обвиняемого полиция обнаружила 37 тысяч файлов с детской порнографией. Вскоре Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения и больше не побеспокоит ни одну спортсменку.

