Российские футболистки обещали стриптиз после победы
Девушки 19 апреля вышли со смелым заявлением. "Если выиграем чемпионат России, всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!", – сообщили спортсменки в соцсети.
Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями! pic.twitter.com/XBBmIHjf33— ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.
Футбольных фанатов такое заявление представительниц клуба заинтересовало. "Кажется, я знаю, за кого буду болеть до конца этого сезона в женском футболе!", "Подписался на всякий случай", - прокомментировали запись пользователи Сети.
Актуально. Защитник ЖФК «Енисей» Наташа Морозова ⚽️����♀️ pic.twitter.com/3DF3DCFPJI— ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.
Но смелое обещание оценили не все. "А если выиграете Европу, в порно снимается начнете? К чему торги? Мы вас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!", "Ощущение, что чемпионат лишь предлог", – написали критики.
Если для команды все сложится удачно, она порадует россиян и не только чувственными снимками только осенью. Победитель турнира определится 23 октября.
Последний выходной перед возобновлением чемпионата. Набираемся сил и в бой! pic.twitter.com/BRopfHvYHl— ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 5 августа 2017 г.
Примечательно, что "горячие" фотосессии для сибирячек не впервой. Летом прошлого года на смелую съемку решилась защитница "Енисея" Наталья Морозова. В маленьком топике (и без него) стройная блондинка позировала на фоне футбольного поля и спортивных трибун. Фанаты считают, что девушка вышла очень эффектно.
Ну, а завтра выйдет ������ тизер про футболистку @wfcenisey в исполнении агентства Lu-Lu Blog. А пока #backstage pic.twitter.com/VZNzzBmprx— Денис Петровский (@denpetrovskiy) 3 августа 2017 г.
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