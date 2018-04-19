Российские футболистки обещали стриптиз после победы

Футболистки красноярского "Енисея" устроят откровенную фотосессию, если выиграют чемпионат России. Такое обещание сибирячки дали в своем Twitter.

Девушки 19 апреля вышли со смелым заявлением. "Если выиграем чемпионат России, всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!", – сообщили спортсменки в соцсети.

Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями! pic.twitter.com/XBBmIHjf33 — ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.

Футбольных фанатов такое заявление представительниц клуба заинтересовало. "Кажется, я знаю, за кого буду болеть до конца этого сезона в женском футболе!", "Подписался на всякий случай", - прокомментировали запись пользователи Сети.

Но смелое обещание оценили не все. "А если выиграете Европу, в порно снимается начнете? К чему торги? Мы вас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!", "Ощущение, что чемпионат лишь предлог", – написали критики.

Если для команды все сложится удачно, она порадует россиян и не только чувственными снимками только осенью. Победитель турнира определится 23 октября.

Последний выходной перед возобновлением чемпионата. Набираемся сил и в бой! pic.twitter.com/BRopfHvYHl — ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 5 августа 2017 г.

Примечательно, что "горячие" фотосессии для сибирячек не впервой. Летом прошлого года на смелую съемку решилась защитница "Енисея" Наталья Морозова. В маленьком топике (и без него) стройная блондинка позировала на фоне футбольного поля и спортивных трибун. Фанаты считают, что девушка вышла очень эффектно.