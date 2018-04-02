Маленькая Загитова откровенно рассказала о любимом мужчине

Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, касающийся личной жизни. Спортсменка рассказала, занято ли ее сердце.

У 15-летней чемпионки спросили, состоит ли она в отношениях с парнем. Девушка ответила очень мудро.

"Нет. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более", – цитирует фигуристку RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что между хоккеистом Кириллом Капризовым и юной спортсменкой установилась некая связь. Разузнавшие об этом журналисты предупредили тренера Алины Загитовой Этери Тутберидзе. Однако о своих отношениях (если они имеют место) спортсмены предпочитают не распространяться.

Корреспонденты писали, что фигуристка "зацепила" хоккеиста в Олимпийской деревне, когда они находились в Корее. Со ссылкой на очевидцев репортеры сообщили, что на борту самолета со спортсменами Капризов подсел к Загитовой, и они о чем-то долго беседовали.

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) 25 Фев 2018 в 7:47 PST

Напомним, что на чемпионате мира в Милане Алина Загитова заняла пятое место. Фигуристка была второй после короткой программы, но трижды упала во время проката произвольной и выбыла из борьбы за медали.