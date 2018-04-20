Олимпийская чемпионка Слепцова родила сына

В семье российской биатлонистки Светланы Слепцовой радостное событие. Она стала мамой.

О пополнении в семье чемпионки Олимпиады-2010 сообщила на своей странице в Instagram журналистка Мария Байдина. "Вот ты и стала мамой. Обнимаю из камчатского далека, но крепко-крепко! Здоровья тебе и парню! И да. Голосую за Толяна", – написала Байдина.

Пользователи соцсети с искренней радостью отреагировали на сообщение и поддержали голосование за имя новорожденного. "Ура-ура, поздравлялки Светке!", "Поздравляю, Светланку с рождением Сыночка! Крепкого здоровье маме и сыночку! А имена хорошенькие Иван, Сергей и Дмитрий! Урааааа!!! Светик мы все счастливы солнышко ты мама стала такое счастья (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фолловеры. Также комментаторы предложили биатлонистке назвать сына Георгием или Ильей.

Известно, что малыш появился на свет путем планового кесарева сечения. Операция прошла без осложнений. Рост ребенка – 53 сантиметра, вес – 3550 граммов.

Публикация от Maria Baydina (@baydina.m) 20 Апр 2018 в 3:07 PDT

Напомним, Светлана Слепцова завершила карьеру в сентябре 2017 года после летнего чемпионата мира, сообщив, что ждет ребенка. Биатлонистка является олимпийской чемпионкой в эстафете (2010 год), чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой России.