Известная российская спортсменка погибла в жутком ДТП

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП. Спортсменке было 24 года.

Как сообщили в Федерации велосипедного спорта России, трагедия произошла в краснодарском поселке Архипо-Осиповка. Гонщицу во время проката на велосипеде сбил выехавший на встречную полосу автомобиль.

Девушка скончалась до приезда скорой помощи. Установлено, что за рулем машины находился 17-летний подросток, у которого не имелось водительских прав.