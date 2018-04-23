Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России

Нападающий юниорской сборной России по хоккею, 18-летний Павел Ротенберг выдал худший показатель полезности. У него самый плохой результат в своей команде на юниорском чемпионате мира.

Сын миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга, выступающий в российской команде под номером 10, заработал -2 балла по показателю "плюс/минус". Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко (показатель полезности +4).

Такая статистика представлена на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду. "Плюс/минус" представляет собой разность заброшенных и пропущенных командой шайб во время пребывания того или иного хоккеиста на льду. Чемпионат мира среди юниоров проходит в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.

Отметим, что двоюродный брат Павла – защитник футбольного клуба "Локомотив" Борис Ротенберг – младший. Про него говорят, что это единственный профессиональный футболист в мире, который играет не из-за денег. Еще говорят, что во всех командах, где оказывается Ротенберг-младший, решаются финансовые проблемы.

В ежегодном списке Forbes самых богатых семей России за 2017 год Ротенберги находились на втором месте. Суммарное состояние семьи на тот момент составляло 4,2 миллиарда долларов. Существенную часть капитала братья Аркадий и Борис получили на государственных подрядах и заказах от "Газпрома".