Российского чемпиона-лыжника срочно госпитализировали

Легендарный лыжник Вячеслав Веденин попал в больницу. Причина госпитализации двукратного олимпийского чемпиона неизвестна.
В клинике его навестил председатель тульской организации "Динамо" Сергей Галкин. Руководитель местного управления МВД пожелал 76-летнему спортсмену скорейшего выздоровления, передает "Пятый канал".
Юморист сообщил об этом в соцсетях
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