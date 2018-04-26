Педофильский скандал разразился в российском биатлоне

Фигурантами стали 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева и ее наставник. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.

По словам Анны, в сентябре 2017 года в Саранске тренер предложил ей вступить в интимную связь. За это он якобы обещал девушке помощь в спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не надо, но домогательства с его стороны продолжились.

"Сергей Сергеевич пригласил меня к себе в комнату. Перед этим у нас были соревнования, и я предположила, что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он – рядом. И тут он мне говорит: "Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?" Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно", – цитирует девушку "Советский спорт".

Биатлонистка сделала аудиозапись разговора с Тутминым, кода он объяснял, почему она должна вступить с ним в близкие отношения. Есть и расшифровка этого аудио.

Спортсменка рассказала о домогательствах личному тренеру и матери. После таких громких заявлений девушку вызвали на встречу с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Чиновники заверили, что во всем разберутся.

17-летняя российская биатлонистка Анна #Моисеева рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея #Тутмин.https://t.co/Umtz3MNB5R pic.twitter.com/5kVE0ngyUR — Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 26 апреля 2018 г.

Также мать с дочерью позвонили на горячую линию "Ребенок в опасности". Сотрудники передали информацию в Следственный комитет России. Там пообещали ответить на обращение к 9 мая.

Сергей Тутмин ушел из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. При этом он остается тренером в других организациях.