Юная российская фигуристка показала невероятный каскад
О произошедшем рассказал тренер и хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз. В своем Instagram он выложил видео невероятного каскада. "Очень рад за Аню, потому что был тяжелый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в четыре оборота", – написал наставник.
Отметим, что лутц является самым сложным из всех четверных прыжков в фигурном катании и оценивается наиболее высоко. Женщины еще никогда не исполняли его на официальных соревнованиях.
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