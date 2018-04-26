Юная российская фигуристка показала невероятный каскад

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила на тренировочном занятии каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера. До 14-летней спортсменки такое не удавалось никому.

О произошедшем рассказал тренер и хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз. В своем Instagram он выложил видео невероятного каскада. "Очень рад за Аню, потому что был тяжелый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в четыре оборота", – написал наставник.

Отметим, что лутц является самым сложным из всех четверных прыжков в фигурном катании и оценивается наиболее высоко. Женщины еще никогда не исполняли его на официальных соревнованиях.