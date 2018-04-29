Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем

Джигарханян госпитализирован Новый виток в деле Родченкова Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Воскресенье 29 апреля
Лента новостей
16:47
В Сети появилось откровенное фото звезды "Физрука"
15:48
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
14:51
В Москве женщина выжила после падения с пятого этажа
14:45
Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья
13:55
Беременная Костенко рассказала о возможной потери ребенка
13:34
Врачи не отпускают больного Джигарханяна
13:10
Мистическое совпадение: Максакову на Украине преследует злой рок
12:41
Женатого Малахова застукали в объятиях с таинственной блондинкой
12:14
Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал
11:41
Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью
11:15
Отправленная на виселицу звезда "Дома-2" шокировала народ
10:44
Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете
10:21
После потери особняка Шепелев покинул Россию
09:56
Страшные тайны: Саддам Хусейн
22:14
Зачем Украине Крымский мост
22:13
"Купаюсь в роскоши": хабалистая Волочкова возмутила народ
21:57
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
21:42
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
21:37
Грубиян Киркоров поддался на провокацию Урганта
21:10
Знаменитый ведущий раскрыл главную тайну телевидения
21:09
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
20:45
50-летняя Андерсон испытает на верность страстного Баскова
20:37
Чеснок подавляет развитие рака
20:26
Модный провал: звезды опозорились на закрытии ММКФ
20:01
Самолет с пассажирам экстренно сел под Москвой
19:39
В Подмосковье сестры-близнецы отравились неизвестным веществом
19:27
МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу
19:18
Яростный Плющенко врезал обидчикам сына
19:00
Стоим на пороге: как отсрочка пенсии ударит по россиянам
18:53
Москва встала в многокилометровых пробках
18:28
Невестка Гуцериева похвасталась бриллиантами за 35 миллионов
18:02
Мать-чудовище сожгла малышей ради поездки на курорт
17:34
В центре Москвы загорелся роддом
17:12
Матерщинника Киркорова разнесли в пух и прах за грязную выходку
17:03
В рождении сына Миддлтон увидели дьявольский знак
16:47
Названа дата отключения отопления в Москве
16:43
Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
16:26
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
16:22
Хуже смерти: "Томагавкам" в России приготовили теплый прием
16:21
Цымбалюк-Романовская с бульоном из кубиков рвется к больному Джигарханяну
16:11
В Москве мужчину сбила электричка (видео)
15:40
Объявлено о скором повышении пенсионного возраста
15:31
Зажарившая двоих малышей мать публиковала нежные видео
15:15
В Москве объявили штормовое предупреждение
15:15
Аксюта обслужил счастливую Самойлову
14:54
Продам почку: на Украине процветает незаконная торговля органами
14:50
Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро
14:43
Медведев высказался об уходе на отдых
14:36
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
14:24
Бирюлевская линия метро выйдет за МКАД
14:12
Российских водителей стало проще штрафовать
14:09
Главные ТВ-премьеры мая
13:58
Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором
13:55
Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна
13:51
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
13:48
В Петербурге известный режиссер разбился в ДТП
13:40
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна
13:31
Мария Захарова оконфузилась на модной вечеринке
13:28
Начальница почтового отделения обокрала пенсионера на 12 тысяч
13:23
В Волгоградской области в ДТП погиб начальник уголовного розыска
13:14
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
13:10
Володин: В Елшанке расселят еще один ветхий барак
12:50
Россиян ждет невероятно короткая рабочая неделя
12:44
Володин дал наказ строителям школы в Солнечном-2
12:37
54-летнюю Цыганову перепутали с Кожевниковой
12:31
Найден неожиданный способ взломать компьютер
12:28
Секс-символ Голливуда сверкнула обвисшей грудью
12:25
В России внезапно умерла 15-летняя сноубордистка
12:19
Конвейер перемолол машиниста на заводе в Татарстане
12:06
На Западе предсказали распад России
12:00
Отца Фриске грубо лишили надежды на лучшее
11:56
В Москве угнали иномарку за семь миллионов
11:45
Брижит Макрон рассказала о тяжелой жизни Меланьи Трамп
11:44
Американский комик сломал достоинство во время секса и написал об этом книгу
11:36
Самые опасные рестораны Москвы
11:30
Откровенное признание российского химика об отравлении Скрипаля
11:16
Как шашлыки: женщина облила убитых детей жидкостью для розжига и бросила в костер
10:57
Шок и отчаяние: пожарный из "Зимней вишни" обратился к семье из СИЗО
10:56
После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон изменилась до неузнаваемости
10:48
Обнаружены неожиданные плюсы в употреблении вредных продуктов
10:46
В Сочи перевернулся грузовик с краской
10:41
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
10:27
В Москве автобус сбил байкера
10:18
Что посмотреть в праздничные выходные
10:12
Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками
09:53
Сила рукопожатия связана с успехом у женщин
09:47
В Удмуртии в ДТП погибли четыре человека
09:41
Россию назвали страной второго сорта
09:15
У популярного обезболивающего нашли опасные побочные эффекты
09:10
Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе
09:01
Попавшие в Россию "Томагавки" стали для США смертельным кошмаром
08:57
Совет на выходные
08:31
Звонкая пощечина довела испуганную Бузову до слез
08:30
"Любовь живет три года": помощник Путина пошутил на тему блокировки Telegram
08:27
В Петербурге у автобуса с пассажирами отказали тормоза
08:14
Москва подсказала Киеву способ захватить Крымский мост
08:01
Британия нанесла ощутимый удар России
07:47
Умер бывший президент Гватемалы
22:04
Ложь предателя Родченкова и "Новичок": кто кошмарит Россию
22:01
Возмущенный Киркоров борется с несправедливостью на "Евровидении"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна
Отца Фриске грубо лишили надежды на лучшее
Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе
Цымбалюк-Романовская с бульоном из кубиков рвется к больному Джигарханяну
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
Спорт

Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем

Алия Мустафина. Фото: instagram.com/musaliya135
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина на своей странице в Instagram рассказала о разводе с мужем, бобслеистом Алексеем Зайцевым. Семья распалась после двух лет брака и рождения дочери.
прочитано 2540 раз

О расставании с супругом известная российская спортсменка решила сообщить своим поклонникам сама. "Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично", – на своей странице в Instagram написала Алия Мустафина, после чего и огорошила подписчиков внезапной новостью.

ПО ТЕМЕ

Мустафина впервые показала дочь

Легендарная гимнастка Мустафина вернулась в спорт после родов

"Хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась", – рассказала гимнастка. Более того, она решила сразу развеять все домыслы и ответить на вопросы, если таковые возникнут. И главный вопрос, который могли задать поклонники, а также журналисты – из-за чего семья все же распалась.

"Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу", – заметила спортсменка. "Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь", – добавила она и напоследок попросила больше не поднимать эту тему.

Напомним, гимнастка Алия Мустафина и бобслеист Алексей Зайцев связали себя узами брака в ноябре 2016 года. В июне 2017-го у них родилась дочь Алиса. После рождения первенца спортсменка вернулась в большой спорт и незадолго до своего шокирующего заявления завоевала золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани в составе команды "Москва-1".

Автор: Геннадий Куприянов29 апреля 2018, 15:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алия Мустафина покорила своим видом "Манеж"

567

комментарии

Политика

МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу
Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
Медведев высказался об уходе на отдых
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа

Шоу-бизнес

"Купаюсь в роскоши": хабалистая Волочкова возмутила народ
Грубиян Киркоров поддался на провокацию Урганта
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
50-летняя Андерсон испытает на верность страстного Баскова

Проишествия

Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Популярного комика признали виновным в изнасиловании

Lifestyle

Что посмотреть в праздничные выходные
"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Шоу-бизнес

Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой

Примадонна обратилась с мольбой
Lifestyle

Модный провал: звезды опозорились на закрытии ММКФ

Хорошо выглядеть удалось не всем
Шоу-бизнес

Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья

Интригующая фотография вызвала настоящий шквал обсуждения в Instagram
Шоу-бизнес

В Сети появилось откровенное фото звезды "Физрука"

Актриса Полина Гренц сама опубликовала смелый кадр

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

Фоторепортажи

Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова

Спорт

Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Кержакова возмутило вранье Козловского
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru