Вот это переквалификация: футболист завершил спортивную карьеру и стал порноактером
24-летний Давиде Иовинелла решил завязать со спортом ради осуществления заветной мечты. Мужчина играл в высшем любительском футбольном дивизионе Италии, когда вдруг осознал, что может зарабатывать гораздо больше, занимаясь более интересным и приятным ремеслом.
Мужчина не стал тянуть и отправил заявку на участие в порнофильме, после чего прошел собеседование, став одним из трех тысяч человек, отобранных для работы с известным режиссером Рокко Сиффреди. Иовинелла прилетел в Будапешт, чтобы посетить академию Сиффреди, и взял сценический псевдоним Давиде Монтана, под которым теперь известен в социальных сетях. В данный момент он находится в Венгрии и планирует получить там работу, передает Ladbible.
Стоит упомянуть, что это далеко не единственный случай, когда успешный спортсмен решает поменять направление своей деятельности. Немецкий экс-вратарь клуба "Хоффенхайм" Тим Визе бросил футбольную карьеру, чтобы выйти на ринг в качестве рестлера, в дальнейшем прославившись под псевдонимом Машина.
Подобную попытку совершил и футболист Стюарт Томлинсон. Он захотел стать борцом WWE, но успеха в этом деле так и не достиг.
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