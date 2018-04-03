Вот это переквалификация: футболист завершил спортивную карьеру и стал порноактером

Как привило, люди решают сменить профессию из-за того, что хотят полностью посвятить себя делу, которое их больше всего вдохновляет. Этому примеру последовал и молодой итальянец, отказавшийся от карьеры футболиста, чтобы стать звездой фильмов для взрослых.



24-летний Давиде Иовинелла решил завязать со спортом ради осуществления заветной мечты. Мужчина играл в высшем любительском футбольном дивизионе Италии, когда вдруг осознал, что может зарабатывать гораздо больше, занимаясь более интересным и приятным ремеслом.

Мужчина не стал тянуть и отправил заявку на участие в порнофильме, после чего прошел собеседование, став одним из трех тысяч человек, отобранных для работы с известным режиссером Рокко Сиффреди. Иовинелла прилетел в Будапешт, чтобы посетить академию Сиффреди, и взял сценический псевдоним Давиде Монтана, под которым теперь известен в социальных сетях. В данный момент он находится в Венгрии и планирует получить там работу, передает Ladbible.

Стоит упомянуть, что это далеко не единственный случай, когда успешный спортсмен решает поменять направление своей деятельности. Немецкий экс-вратарь клуба "Хоффенхайм" Тим Визе бросил футбольную карьеру, чтобы выйти на ринг в качестве рестлера, в дальнейшем прославившись под псевдонимом Машина.

Подобную попытку совершил и футболист Стюарт Томлинсон. Он захотел стать борцом WWE, но успеха в этом деле так и не достиг.