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Бьорндален попрощался с биатлоном

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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру, передает RT. О своем решении биатлонист объявил на специально созванной пресс-конференции, которая прошла 3 апреля.

Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград, из них восемь – высшей пробы, 20 раз становился чемпионом мира, шесть – выигрывал общий зачет Кубка мира. Кроме того, ему принадлежат рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира и числу золотых медалей на зимних Олимпиадах.

3 апреля 2018, 12:46

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