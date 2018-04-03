Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Список пятидесяти самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги возглавили представители СКА. Вместе с московскими армейцами питерцы заняли почти половину строк в рейтинге.

Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru. Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов, агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированная зарплата игрока за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Как отмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенные результаты – в частности, забитые шайбы или победу в особо важных встречах.

Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru. Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов, агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированная зарплата игрока за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Как отмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенные результаты – забитые шайбы, победу в особо важных встречах.

В результате кропотливого исследования в списке из 53 хоккеистов больше всего оказалось игроков СКА и ЦСКА. Всего же в рейтинге представлены 12 клубов – это меньше половины всех участников КХЛ.

Итак, первая десятка (напоминаем – зарплата за сезон 2017/18, доллары США):

Илья Ковальчук – 4,4 млн

Павел Дацюк – 4,4 млн

Вячеслав Войнов – 3,1 млн

Микко Коскинен (все – СКА, Санкт-Петербург) – 2,6 млн

Андрей Марков ("Ак Барс", Казань) – 2,6 млн

Илья Сорокин (ЦСКА, Москва) – 2,6 млн

Ян Коварж – 2,5 млн

Сергей Мозякин (оба – "Металлург", Магнитогорск) – 2,4 млн

Алексей Марченко – 2,2 млн

Максим Шалунов (оба – ЦСКА, Москва) – 2,1 млн

Ковальчук и Дацюк зарабатывают по 4,4 млн долларов – большего любого российского футболиста.



Рейтинг зарплат российского хоккея:https://t.co/7ELZnuL6RF — Это хоккей! (@sports_hockey) 3 апреля 2018 г.

Интересно, что в перечне нет ни одного игрока из "Трактора". Тем не менее, отмечают эксперты, команда успешно противостоит гораздо более богатому "АК Барсу" в финале Восточной конференции.