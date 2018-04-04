Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Спортсменка призналась, что быть мамой двоих детей нет так уж и просто. Затем как бы между делом она раскрыла имя маленького сына.
"Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день", – написала чемпионка. Исинбаева считает, что родители, которым удается справляться с тремя детьми, просто герои.
Необычное имя ребенка несколько удивило пользователей Сети. Некоторые вспомнили знаменитого щенка Добрыню: его российские полицейские в 2015 году передали коллегам из Франции после трагической гибели служебной собаки в ходе спецоперации.
"Сразу почему-то вспомнил щенка Добрыню. Ну, и богатыря, конечно же!" – отметил один из комментаторов. К слову, собака на службу так и не попала. У пса нашли несколько серьезных заболеваний, из-за этого его не смогли зачислить в ряды французской полиции.
Многие пользователи решили поддержать Исинбаеву. "У тебя все получится, первое время трудно, а потом – по накатанной", – пишет участник обсуждения. "Леночка, дети быстро растут, скоро режим наладится! А пока наслаждайтесь детством", – уверяет другой.
Напомним, что Исинбаева родила сына в феврале 2018 года. Вместе с мужем она воспитывает и дочь Еву.
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