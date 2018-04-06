Российским спортсменам разрешили допинг

По его словам, в 2017 году с запросами о терапевтических исключениях обратились 98 отечественных спортсменов. Ганус отметил, что 33 из них передано на рассмотрение в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

"Из них одобрено 22 обращения и отказано по десяти. На рассмотрении – одно", – цитирует главу РУСАДА радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что остальные запросы спортсменов не были переданы.

Юрий Ганус подчеркнул, что пока антидопинговое российское ведомство "находится в несоответствии" требованиям WADA, работу с просьбами россиян ведет UKAD. По его словам, выводы британцев совпадают с мнением комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА. WADA выдает терапевтические исключения спортсменам в том случае, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.

Ранее российских спортсменов наказали за новый допинг-скандал. Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную нашей страны серебряной медали чемпионата Европы – 2017. Такое решение было принято в связи с тем, что три игрока команды "нарушили антидопинговые правила".