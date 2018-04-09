Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову

В Минске 7-8 апреля прошло заседание президентского совета Международной шахматной федерации (FIDE). Его члены потребовали немедленной отставки руководителя организации Кирсана Илюмжинова.

Вопрос о досрочном отстранении президента FIDE был поставлен на голосование. За проголосовали 14 человек, против – один. На пост Илюмжинова свою кандидатуру выдвинул вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.

Причина пинка руководителю шахматной организации в том, что Кирсан Илюмжинов находится под санкциями США, из-за чего FIDE испытывает финансовые трудности, сообщает пресс-служба спортивной федерации. Ее счета будут закрыты 30 апреля этого года, передает Пятый канал.

Проблема и в том, что банки отказываются сделать FIDE своим клиентом. В связи с этим шахматная организация сталкивается с серьезными трудностями при исполнении финансовых обязательств перед спортсменами. Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офис FIDE.

Ситуацию о своей отставке прокомментировал и сам Илюмжинов. По его словам, он не собирается покидать пост.

Отметим, что уход Кирсана Илюмжинова с президентского поста FIDE, скорее всего, будет приятным сюрпризом для его коллеги и оппонента в спорах Гарри Каспарова по ряду спортивных вопросов. Последний не раз выступал за то, чтобы Илюмжинов ушел в отставку.

Напомним, что 25 ноября 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в черный список из-за предполагаемых связей с главой Центробанка Сирии. В Штатах считают, что он действовал в интересах правительства и Центрального банка страны.