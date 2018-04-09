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Спорт

Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику

Кими Райконнен (за рулем). Фото: GLOBAL LOOK press/Hoch Zwei
В Бахрейне состоялся очередной этап автомобильных гонок в классе Формула 1. Во время гонки известный финский пилот Кими Райкконен, представляющий команду Ferrari, сломал ногу своему механику.
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На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, что инцидент произошел, когда Райкконен заехал на пит-стоп, чтобы заменить колеса. По непонятным причинам гонщик отправился раньше, чем дали команду, поэтому заднее колесо его машины, которое не успели поменять, наехало на ногу механику. Впоследствии пилот был вынужден остановиться через несколько метров, а потом и вовсе сошел с дистанции.

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Позже команда Ferrari в соцсетях поделилась информацией о том, что механик по имени Франческо получил перелом берцовых костей. Сообщается, что первым на Гран-при Бахрейна финишировал немец Себастьян Феттель, вторым пришел финн Валттери Боттас, а третье место занял британец Льюис Хэмилтон.

Также стало известно, что механика, пострадавшего в инциденте на гонке, успешно прооперировали. Франческо Чигарини сообщил на своей страничке в Instagram, что с ним все в порядке, и поблагодарил всех неравнодушных за беспокойство о его состоянии.

Surgery ok. I have to thank all the people worried for me. Nothing else, just a big thanks. Hugs! L'operazione è andata bene. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Solo un grande GRAZIE. Abbracci #thanks #grazie

Публикация от Francesco Cigarini (@francesco.cigarini)

Результатом ошибки пилота стало то, что стюарды Гран-при Бахрейна оштрафовали Ferrari на 50 тысяч евро. Команда была наказана за небезопасный выпуск на трассу машины Кими Райкконена​ после второго пит-стопа. 

Автор: Михаил Вштанов9 апреля 2018, 10:46

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