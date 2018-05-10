Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе

Брайан Орсер восхищается Этери Тутберидзе. Канадский специалист, к которому перешла российская фигуристка Евгения Медведева, не понимает, как наставнице удается "поставлять" спортсменок такого высокого уровня.

Брайан Орсер считает российского тренера Татьяну Тарасову уникальным специалистом. Канадец был бы рад, если бы у него была возможность время от времени у нее консультироваться. Орсер признался, что Тарасова звонила ему, у них состоялся разговор по поводу Евгении Медведевой.

Корреспондент напомнила канадцу о главном принципе Тарасовой: она никогда не берет к себе спортсмена, предварительно не выяснив, по каким причинам тот ушел от прежнего тренера. Орсер признался, что такого вопроса Евгении не задавал – в этом не было нужды.

"Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшем тренерском штабе. Она сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?" – рассуждает Брайан.

О бывшей наставнице Медведевой – Этери Тутберидзе – канадец отозвался восторженно. По его словам, все тренеры мира хотели бы понять, каким образом российский специалист продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня.

«Не поговорила, не сказала». Прямо с самолёта пришла сказать. В стране человека не было!! #EvgeniaMedvedeva pic.twitter.com/Haaidadp4r — Kassy by the sea (@by_kassy) 7 мая 2018 г.

Корреспондент "Р-Спорт" все же напомнила Орсеру его высказывания по поводу нынешней чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Канадец ранее назвал Трусову "не слишком долговременным проектом" – притом что в программе фигуристки два четверных прыжка.

Брайан заявил, что его слова неверно истолковали. "Это было не совсем так. Разговор шел о возможном повышении возрастного лимита в женском катании. Я говорил о том, что девочки и взрослые девушки, такие как Каролина Костнер, Юна Ким – это две совершенно разные категории фигуристок. Я ничего не имею против 13-летних спортсменок, которые прыгают четверные", – сказал канадский специалист.

Орсер пояснил, что имел в виду в первую очередь долговечность в спорте – а это для каждого спортсмена показатель индивидуальный. Некоторые созревают и развиваются позже, некоторые раньше. По словам Брайана, ему больше по душе "взрослое" катание. Однако он не берется утверждать, что четверные прыжки в 13 или 14 лет – это что-то ужасное.