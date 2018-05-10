Стрельба в сибирском колледже Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

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Спорт

Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel
Брайан Орсер восхищается Этери Тутберидзе. Канадский специалист, к которому перешла российская фигуристка Евгения Медведева, не понимает, как наставнице удается "поставлять" спортсменок такого высокого уровня.
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Брайан Орсер считает российского тренера Татьяну Тарасову уникальным специалистом. Канадец был бы рад, если бы у него была возможность время от времени у нее консультироваться. Орсер признался, что Тарасова звонила ему, у них состоялся разговор по поводу Евгении Медведевой.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Корреспондент напомнила канадцу о главном принципе Тарасовой: она никогда не берет к себе спортсмена, предварительно не выяснив, по каким причинам тот ушел от прежнего тренера. Орсер признался, что такого вопроса Евгении не задавал – в этом не было нужды.

"Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшем тренерском штабе. Она сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?" – рассуждает Брайан.

О бывшей наставнице Медведевой – Этери Тутберидзе – канадец отозвался восторженно. По его словам, все тренеры мира хотели бы понять, каким образом российский специалист продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня.

Корреспондент "Р-Спорт" все же напомнила Орсеру его высказывания по поводу нынешней чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Канадец ранее назвал Трусову "не слишком долговременным проектом" – притом что в программе фигуристки два четверных прыжка.

Брайан заявил, что его слова неверно истолковали. "Это было не совсем так. Разговор шел о возможном повышении возрастного лимита в женском катании. Я говорил о том, что девочки и взрослые девушки, такие как Каролина Костнер, Юна Ким – это две совершенно разные категории фигуристок. Я ничего не имею против 13-летних спортсменок, которые прыгают четверные", – сказал канадский специалист.

Орсер пояснил, что имел в виду в первую очередь долговечность в спорте – а это для каждого спортсмена показатель индивидуальный. Некоторые созревают и развиваются позже, некоторые раньше. По словам Брайана, ему больше по душе "взрослое" катание. Однако он не берется утверждать, что четверные прыжки в 13 или 14 лет –  это что-то ужасное. 

Автор: Андрей Евлампиев10 мая 2018, 13:12

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