Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе

Второе место на соревнованиях в Пхенчхане не стало трагедией для Евгении Медведевой. Фигуристка опровергла слова своего бывшего тренера о переживаниях по поводу олимпийского серебра.

Никаких сожалений по поводу серебряной медали, завоеванной на Олимпиаде-2018, Медведева не испытывала. По словам Евгении, она сделала все, что было в ее силах, – и прекрасно это понимала. Потому и не расстраивалась.

"Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня самое главное в фигурном катании – это получать удовольствие от того, что я делаю. Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку знала, что сделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать", - заявила спортсменка.

Фигуристка не объяснила, чем же в таком случае были вызваны ее слезы после проката. Отметила только, что вовсе не "абсолютным разочарованием в своих силах или в результате". И многие это прекрасно понимают, подчеркнула спортсменка.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила первое место другой воспитаннице того же тренера, Этери Тутберидзе, – 15-летней Алине Загитовой. После окончания Игр Евгения ушла от 44-летней наставницы к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее Тутберидзе, комментируя уход своей воспитанницы, отметила, что вырастила настоящего морального лидера – для Евгении второго места не существует. "Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла", - цитирует наставницу "Газета.ru".

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 12 Май 2018 в 7:25 PDT

Тем временем в Ассоциации фигурного катания США выступили с предложением запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во "взрослых" соревнованиях. Идею поддерживает и известный тренер по фигурному катанию из Армении Рафаэль Арутюнян. Специалисты считают, что зрителям нужно "взрослое" катание и участницам должно быть минимум 17-18 лет.