Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ
Россияне забросили четыре шайбы в ворота соперников. В первом периоде отличились Максим Мамин и Никита Гусев, в третьем – Максим Шалунов и Илья Михеев.
Словаки пробиться сквозь защиту российской сборной не смогли. Матч завершился со счетом 4:0.
По итогам шести игр Россия занимает второе место в группе. "Красная машина" уже гарантировал себе выход в следующий этап соревнований.
Тем не менее, россиянам предстоит провести еще одну встречу с соперниками по группе. На этот раз им будет противостоять национальная сборная Швеции – она обходит российскую команду на одно очко.
Если расклад сил в группе B не изменится, Россия в четверть финале встретится либо с Канадой, либо с Данией. Соперник станет известен уже вечером 15 мая.
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