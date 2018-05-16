Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев

Международная федерация плавания решила аннулировать результаты американских спортсменов в эстафетах на юниорском чемпионате мира – 2017 в Индианаполисе. Причиной стала положительная допинг-проба одного из пловцов.



Американец Мэтью Вилленбринг сдал допинг-тест на гидрохлоротиазид в августе 2017 года во время юниорского чемпионата мира в Индианаполисе. После положительного результата он получил четыре месяца дисквалификации.

Недавно специальная панель Международной федерации плавания решила лишить сборную США результатов в этом состязании. Речь идет обо всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг, передает Russia Today.

В одном из этапов соревнования участвовали россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев. Они проиграли американцам в финале 0,15 секунды в борьбе за золотую медаль.

Согласно решению спортивного ведомства, золото турнира перейдет россиянам. Американская сторона может оспорить это решение в суде.

Ранее сообщалось, что Американское антидопинговое агентство дисквалифицировало пловчиху Аманду Кендалл на три месяца за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя спортсменка использовала ингалятор, содержащий запрещенное вещество вилантерол.

