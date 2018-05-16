Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
Американец Мэтью Вилленбринг сдал допинг-тест на гидрохлоротиазид в августе 2017 года во время юниорского чемпионата мира в Индианаполисе. После положительного результата он получил четыре месяца дисквалификации.
Недавно специальная панель Международной федерации плавания решила лишить сборную США результатов в этом состязании. Речь идет обо всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг, передает Russia Today.
В одном из этапов соревнования участвовали россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев. Они проиграли американцам в финале 0,15 секунды в борьбе за золотую медаль.
Согласно решению спортивного ведомства, золото турнира перейдет россиянам. Американская сторона может оспорить это решение в суде.
Ранее сообщалось, что Американское антидопинговое агентство дисквалифицировало пловчиху Аманду Кендалл на три месяца за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя спортсменка использовала ингалятор, содержащий запрещенное вещество вилантерол.
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