Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
Пользователи соцсетей обсуждают откровенное фото турецких спортсменов, которые утекли в Сеть. На снимке члены национальной сборной Турции по тхэквондо занимаются групповым сексом, при этом один из них делает селфи прямо во время действа.
На фотографии можно разглядеть пять мужчин и одну женщину. Лица всех участников оргии совпадают с опубликованными на официальном сайте Турецкой федерации тхэквондо фотопортретами спортсменов.
Скандальный снимок вызвал бурные дискуссии и осуждение среди турецких пользователей интернета. Комментаторы требуют наказать спортсменов, передает Haber3.
14 мая 2018 г.
Напомним, что в январе 2018 года в России разразился скандал из-за видеоролика, снятого курсантами Ульяновского летного училища. На опубликованных кадрах молодые люди, одетые только в трусы и фуражки, рассказали о своей жизни в форме непристойного танца.
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