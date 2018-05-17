15-летняя Загитова показала фигуру в бикини

Олимпийская чемпионка Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике. Фигуристка выложила снимок на своей страничке в Instagram.

Алина поделилась фото из столицы Доминиканы Санто-Доминго. В кадре – счастливая спортсменка на пляже, лазурная водная гладь и голубое небо с облаками.



На снимке Загитова в брызгах волн выглядит очень романтично. Она позирует в темно-зеленом купальнике. Поклонники сошлись во мнении, что он очень идет фигуристке. Действительно, он не показывает ничего лишнего и хорошо сидит на девушке, подчеркивая отличную физическую форму.

"Красавица наша Алина!", "Очень красивое фото. Как всегда, все в меру", "Богиня!", "Купальник классный! Нравится", – прокомментировали фото фолловеры.

Они пожелали спортсменке получше отдохнуть, поскольку у Алины много работы в новом сезоне. "Набирайся сил, девочка наша", "Прекрасного тебе моря, солнца и пляжа! Наслаждайся по полной", – написали поклонники Загитовой.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 15 Май 2018 в 4:38 PDT

Напомним, что 15-летняя Алина Загитова с триумфом завершила выступление на Играх в Корее. Она завоевала для России золотую медаль. Серебро в фигурном катании на Олимпиаде досталось Евгении Медведевой.