"Пошли в душ": неожиданные детали драки Денисова с Черчесовым

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов раскрыл обстоятельства его конфликта с тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Громкая ссора случилась, когда оба участника скандала представляли московское "Динамо".

Денисов рассказал, что перед ответственной игрой "Динамо" с "Зенитом" он повредил икроножную мышцу и улетел лечиться в Санкт-Петербург. Позже по настоянию Черчесова полузащитник вернулся в столицу и принял участие в матче, будучи под действием обезболивающего.

В той игре тренер предпочел использовать травмированного Денисова вместо находящегося в прекрасной форме Артура Юсупова, передает Sports.ru. В итоге динамовцы проиграли со счетом 0:1.

По словам Денисова, конфликт достиг точки кипения уже в раздевалке. "Я говорю: "Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?" Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все, что угодно", – продолжает футболист.

Также Денисов поведал об угрозах тренера. "Пошли в душ – я тебе там шею сломаю", – с таким предложением, по словам футболиста, к нему обратился Черчесов.

Никакие призывы прекратить общение в таком тоне не подействовали на тренера, сообщил полузащитник. "Рядом со мной сидит Юсуп: "Вы как разговариваете?" Черчесов – ему: "Иди на *** отсюда! Ты вообще *** и стал футболистом, только когда я сюда пришел", – вспоминает он.

Тем не менее спортсмену хватило ума не затевать драку с тренером в душе. После непродолжительной перепалки на повышенных тонах Денисов собрал сумки и уехал.

Футболист перестал здороваться с тренером и отказался выяснять с ним отношения лично. Он потребовал присутствия при разговоре президента клуба, чтобы его слова потом "не были перевернуты".

Напомним, последствием этого скандала стало отстранение Игоря Денисова от тренировок в "Динамо". Более того, спортсмен был выставлен на трансфер за вмешательство в работу главного тренера, однако позже – возвращен новым наставником бело-голубых Андреем Кобелевым.