Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову
Судя по опубликованным кадрам, поначалу абсолютная чемпионка мира в многоборье выступала без нареканий. Однако позже гимнастка неожиданно упала на голову и шею. Зрители перепугались от увиденного, но худшие опасения не подтвердились — Херд оказалась цела и невредима. Cама спортсменка призналась, что ее выступление на бревне прошло не так гладко, как она планировала. При этом Херд рада, что с ней все в порядке, передает NBC.
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