Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин посетил в Сочи центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Глава государства и руководитель FIFA Джанни Инфантино получили именные ID-карты, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
Российский лидер заявил, что страна практически готова к проведению международных соревнований. "Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", – цитирует Путина "Р-Спорт".
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