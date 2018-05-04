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Спорт

Какая боль: Россияне устроили прилюдную порку французским хоккеистам

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf
В первом матче чемпионата мира по хоккею сборная России встретилась с командой из Франции. Россияне одержали головокружительную победу с сенсационным счетом 7:0.
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По мнению спортивных экспертов, российские хоккеисты провели один из своих лучших матчей под руководством тренера Ильи Воробьева. Для французских спортсменов произошедшее на льду стало, в свою очередь, неприятным публичным унижением.

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Три шайбы оказались в воротах французов еще до конца первого тайма. Уже тогда российские болельщики и спортивные комментаторы с воодушевлением смотрели на табло. Однако после перерыва Красная машина не стала уходить в оборону и продолжила нажим. Эта тактика принесла еще одну шайбу в ворота соперников.

Уже в третьем периоде российские хоккеисты вновь увеличили счет, забив еще три гола. Результат встречи оказался сенсационным.

Зрители успели заметить, что французские спортсмены оказались буквально раздавлены морально подобной публичной поркой. Под конец обреченность их положения стала очевидной, и хоккеисты даже не старались превозмочь сложившийся на льду перевес не в их пользу.

Впрочем, контратаки со стороны сборной Франции все же были. Однако большинство из них не требовали даже вмешательства вратаря, а те удары, которые приходились в створ ворот, не отличались технической утонченностью.

Автор: Геннадий Куприянов4 мая 2018, 19:29
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