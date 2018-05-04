Какая боль: Россияне устроили прилюдную порку французским хоккеистам
По мнению спортивных экспертов, российские хоккеисты провели один из своих лучших матчей под руководством тренера Ильи Воробьева. Для французских спортсменов произошедшее на льду стало, в свою очередь, неприятным публичным унижением.
Три шайбы оказались в воротах французов еще до конца первого тайма. Уже тогда российские болельщики и спортивные комментаторы с воодушевлением смотрели на табло. Однако после перерыва Красная машина не стала уходить в оборону и продолжила нажим. Эта тактика принесла еще одну шайбу в ворота соперников.
Шайба Кирилла Капризова (1:0) pic.twitter.com/H1uqIkoF1i— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Шайба Павла Бучневича (2:0) pic.twitter.com/rnCzjzbzSG— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Шайба Евгения Дадонова (3:0) pic.twitter.com/w9wTuGlNym— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Вторая шайба Кирилла Капризова (4:0) pic.twitter.com/Ez36M6qzRm— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Уже в третьем периоде российские хоккеисты вновь увеличили счет, забив еще три гола. Результат встречи оказался сенсационным.
Шайба Александра Барабанова (5:0) pic.twitter.com/PszOjjAFVk— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Шайба Максима Шалунова (6:0) pic.twitter.com/5Il792d3Tb— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Шайба Артёма Анисимова (7:0) pic.twitter.com/2dGJC93Vzi— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
Зрители успели заметить, что французские спортсмены оказались буквально раздавлены морально подобной публичной поркой. Под конец обреченность их положения стала очевидной, и хоккеисты даже не старались превозмочь сложившийся на льду перевес не в их пользу.
Впрочем, контратаки со стороны сборной Франции все же были. Однако большинство из них не требовали даже вмешательства вратаря, а те удары, которые приходились в створ ворот, не отличались технической утонченностью.
4 мая 2018 г.
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