Обделенная Медведева покинет Россию после ухода от Тутберидзе

Евгения Медведева в скором времени может перебраться в Канаду. Там фигуристка будет тренироваться под началом Брайана Орсера.

О возможном отъезде Жени заговорили еще в Пхенчхане. В ледовом дворце шептались, что Медведева хочет сменить Этери Тутберидзе на Брайана Орсера. Однако тогда все слухи и фигуристка, и ее тренер опровергали.

Сейчас эти разговоры обретают реальные черты – Женя бросила свою наставницу. Если Медведева отправится в Канаду, то может оказаться у специалиста, который два олимпийских цикла занимался главной звездой мужского мирового фигурного катания – японцем Юдзуру Ханю.

Также у Орсера тренируется неоднократный чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес. Есть у специалиста и совсем молодые, но подающие большие надежды воспитанницы – выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева и канадка Габриэль Дэйлмен. Примечательно, что Турсынбаева сильно прибавила за последний сезон.

В случае переезда обделенная вниманием на фоне восхождения Алины Загитовой Медведева может получить такую же конкурентную среду, однако в Канаде она будет однозначным первым номером и вернет себе статус примы.

В конце марта Орсер сделал намек на готовность поработать с россиянками. В интервью специалист заявил, что он "большой фанат российских девушек и все они совершенно потрясающие", пишет "Р-Спорт".

"Мой опыт говорит о том, что работать со спортсменами очень высокого уровня сложно: они очень сильно погружены в собственную подготовку не только физически, но и эмоционально. От тренера они требуют того же самого, и это не вопрос национальности, характера или пола", – заявил тогда канадец.



Напомним, Женя Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе с 2007 года. 18-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Игр-2018 в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Завоевать золото на Олимпиаде в Южной Корее у девушки не получилось: ее обогнала соперница по спорту Алина Загитова. Теперь за противостоянием подруг следит весь мир.

