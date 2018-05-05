Тарасова эмоционально отреагировала на решение Медведевой

Татьяна Тарасова довольно эмоционально ответила на вопрос об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Тренер отказалась говорить на эту тему с журналистами.



"В первый раз об этом слышу", – сказала Татьяна Анатольевна, когда ее попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Тарасова отправила интересующихся к главным героиням разгоревшегося в фигурном катании скандала. "Спрашивайте лучше у Медведевой и Тутберидзе. Я комментировать ничего не буду", – отметила специалист.

Между тем, коллеги Медведевой были более словоохотливы. Так, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поддержала Женю. "Мне кажется, что это было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера. Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению", – пояснила она агентству "Р-Спорт".

По словам фигуристки, Медведева поступила обдуманно. "Женя – неглупая девочка, и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс", – убеждена Туктамышева.

Напомним, 4 мая стало известно, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины данного решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намеренна покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении.