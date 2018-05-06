Знаменитый футбольный тренер госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии попал в больницу. У него диагностировали кровоизлияние в мозг.
Наставнику провели срочную операцию. Фергюсону предстоит пройти курс интенсивной терапии, передает Reuters.
Коллеги желают тренеру скорейшего выздоровления. Поддержал сэра Алекса Фергюсона в трудную минуту и наставник "Зенита" Роберто Манчини. "Будь сильным!" – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.
Wishing sir Ferguson a speedy recovery. Be strong Alex!— Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2018 г.
Auguro a sir Ferguson di rimettersi presto. Tieni duro Alex!
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