Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
В ходе матча россиянам удалось забросить семь шайб. Дубль на свой счет записал Михаил Григоренко. По голу оформили Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев. Австрийцы так и не смогли распечатать ворота Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина.
В итоге национальная команда сохранила за собой первое место в группе А: у России шесть очков из шести возможных. Вырваться в лидеры еще может сборная Швеции. Для этого команде необходимо с крупным счетом обыграть чехов. Встреча состоится 6 мая.
В следующем матче сборная Россия сразится с командой Белоруссии. Игра пройдет в Копенгагене 7 мая. Пока белорусы занимают последнее место в группе – они потерпели два поражения.
Шайба Ильи Михеева (7:0) pic.twitter.com/wxfUhIEfN2— Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
Напомним, что в первом матче группового этапа чемпионата мира сборная России встречалась со сборной Франции. Как писали Dni.Ru, россияне практически не оставили шансов соперникам: матч завершился со счетом 7:0.
В первом матче на чемпионате мира сборная России одержала победу над Францией (7:0). Вторая игра уже завтра, в 13:15 мск. Даты игр сборной и трансляций - в удобном расписании. Запоминаем!#россиявмоемсердце #redmachine #краснаямашина #iihf #iihfworlds #iihf2018 pic.twitter.com/zKS5Mi8GPG— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2018 г.
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