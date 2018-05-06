Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ

Завершился матч Россия – Австрия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Наша команда уверенно удерживает первое место после второй подряд победы.

В ходе матча россиянам удалось забросить семь шайб. Дубль на свой счет записал Михаил Григоренко. По голу оформили Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев. Австрийцы так и не смогли распечатать ворота Василия Кошечкина и Игоря Шестеркина.

В итоге национальная команда сохранила за собой первое место в группе А: у России шесть очков из шести возможных. Вырваться в лидеры еще может сборная Швеции. Для этого команде необходимо с крупным счетом обыграть чехов. Встреча состоится 6 мая.

В следующем матче сборная Россия сразится с командой Белоруссии. Игра пройдет в Копенгагене 7 мая. Пока белорусы занимают последнее место в группе – они потерпели два поражения.

Напомним, что в первом матче группового этапа чемпионата мира сборная России встречалась со сборной Франции. Как писали Dni.Ru, россияне практически не оставили шансов соперникам: матч завершился со счетом 7:0.