"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой

Инаугурация Путина Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Понедельник 7 мая
Лента новостей
12:59
Известный режиссер умер в возрасте 86 лет
12:57
Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
12:45
Как проходила инаугурация президента России
12:37
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
12:35
Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду
12:35
Путин отказался ездить на Mercedes
12:34
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей
12:28
Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы
12:08
Путин четвертый раз стал президентом России
12:03
Самолет снесло ветром при посадке (видео)
12:00
Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
11:50
Инаугурация Путина. Прямой эфир
11:46
В Татарстане мужчина с ножом напал на детский сад
11:40
"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство
11:37
Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"
11:25
Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
11:22
"Сердечко тает": Пугачева сделала заявление о Галкине
11:18
"Тупые люди": Хабенского похвалили за скандал на премьере "Собибора"
11:10
10-летнего мальчика насмерть придавило бревнами
11:06
В "Лужниках" заработали еще четыре фонтана
10:58
Профильный комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения премьера
10:53
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
10:49
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
10:29
Квартиру в центре Москвы ограбили на 10,6 миллиона
10:14
Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта
10:07
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
09:57
Самые странные участники конкурса "Евровидение"
09:44
Украина внезапно обрадовалась строительству Крымского моста
09:22
После обнародования тайного романа Корикова покинула страну
09:21
Названа смертельная опасность влюбленности
09:07
Россиян напугали резким ростом налогов
08:43
В жутком пожаре на юге Москвы погиб человек (видео)
08:39
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
08:34
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
08:26
Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства
07:56
Особенности инаугурации президента России
07:54
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
20:33
Прославленный российский режиссер погиб в Германии
18:02
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
17:38
Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина
17:08
Исхудавшая Толкалина взбудоражила грязным фото без белья
16:45
Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу
16:27
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Умер бывший директор группы "Машина времени"
15:11
Дочь Волочковой затравили за неожиданную выходку
14:41
На востоке Москвы случилось смертельное ДТП
14:21
Известный певец во время концерта ударил фаната ногой по лицу (видео)
14:02
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
13:37
Якубович убежал из "Дома-2" после нападения с ножом
13:12
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп
12:50
В Подмосковье обстреляли 12-летнего мальчика
12:45
Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
12:22
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
12:15
Галкин возмутил хамством в беседе о ветеранах Великой отечественной
11:44
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе с Фоменко
11:43
Ялтинский международный экономический форум – 2019 пройдет в апреле
11:12
В Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения собаки
11:01
"Прогноз неутешительный": перепуганный сын Гагариной внезапно побелел
10:39
Шепелев поразил безудержным весельем под песню Фриске
10:18
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
10:01
Московская элита в шоке от наглого вора
18:46
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
18:34
Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой
18:09
У наркозависимого Шуры отнялась рука
18:03
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали люди
17:45
Из Шуры откачали десять литров жира
17:40
"Посмотрите! Она святая": Люди опешили от вида Бузовой
17:03
Лазарев стремительно теряет вес из-за нервов
16:30
Из-за Михалкова на ТВ разразился скандал
16:02
На севере Москвы загорелся научно-исследовательский институт
15:13
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
14:35
Роскошная Волочкова восхитила женственностью
14:24
Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца
14:02
В Подмосковье загорелась электричка (видео)
13:59
Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере
13:39
Малахов раскрыл интимную тайну актрисы Немоляевой
13:17
Сексуальные фото главной красотки 90-х
12:41
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
12:00
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ
11:28
В массовой аварии на МКАД пострадали четыре человека
11:14
42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
10:21
Под Москвой задушили и сбросили в реку 40-летнюю женщину
10:14
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер
10:02
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
22:00
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
21:53
Харламова попросили усмирить оголившуюся Асмус
21:50
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
21:44
Американцы бросили против террористов в Сирии атомный авианосец
21:35
Ким Чен Ын пошел на важную уступку Южной Корее
21:24
Фильм "Собибор" показали в Совете Европы
21:12
Толкалина подвергла себя страшной опасности на отдыхе
21:01
Либерал Кудрин выставит Крым на торги
20:49
Создано первое в мире эффективное лекарство от алкоголизма
20:43
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину
20:41
Совет на выходные
20:36
Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
20:24
Звезда "Дома-2" назвала жену Дмитрия Тарасова проворной стервой
20:16
Известную певицу нашли мертвой на побережье
20:06
Объявившего о разводе Порошенко поставили на место
20:00
На Бузову вылили ведро помоев за пошлость и разврат
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ
Спорт

"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой

Роман Костомаров и Евгения Медведева. Фото: Dni.Ru
Евгения Медведева стала уделять больше внимания личной жизни, чем спорту. У девочек в 16-18 лет появляются трудности с мозгами, прокомментировал олимпийский чемпион уход фигуристки от тренера Тутберидзе.

Продолжение: Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
прочитано 9414 раз

Этери Тутберидзе тренирует маленьких девочек. Она доводит их до возраста, в котором обычно спортсменки выигрывают Олимпиаду и чемпионаты мира.

ПО ТЕМЕ

"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию

Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе

 Уход Медведевой от Тутберидзе

Сюжеты Уход Медведевой от Тутберидзе

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

"Евгения Медведева два раза подряд выигрывала чемпионат мира – ей было 15 и 17 лет... В 25 уже мало кто катается. Это единицы, как Каролина Костнер. Так что Этери и не должна работать со взрослыми", - комментирует ситуацию с российской фигуристкой олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров.

Фигурист отметил, что Медведева стала уделять больше внимания личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже такой, как Этери Тутберидзе, – тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. Мальчики, букетный период — все это начинается", – заключил Костомаров.

Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах о возможной смене гражданства Медведевой – говорилось о канадском или армянском паспорте. Костомаров уверен: даже если они подтвердятся, это никак не повлияет на спортивные результаты Евгении, пишет "Газета.ru".

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Напомним, фанаты Евгении Медведевой весьма эмоционально отреагировали на информацию о том, что фигуристка покидает свою наставницу Этери Тутберидзе. Некоторые даже обвинили спортсменку в предательстве. Другие же встали на ее сторону и заявили о поддержке любого решения чемпионки.

Как писали Dni.Ru, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что об уходе своей подопечной узнала от журналистов. По словам специалиста, после скандальной новости фигуристка перестала выходить на связь. Тутберидзе отметила, что у Медведевой после провала в Пхенчхане накопились обиды.

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2018, 10:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет чемпионка Медведева

567

комментарии

Политика

Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер
Либерал Кудрин выставит Крым на торги
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину

Шоу-бизнес

Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
Любовник о близости с Понаровской: Бросил спичку в ее вулкан страсти
"Сердечко тает": Пугачева сделала заявление о Галкине

Проишествия

Известную певицу нашли мертвой на побережье
Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров (видео)
Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
Крушение самолета с пассажирами попало на видео

Lifestyle

Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке
Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
Спорт

"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой

У фигуристки начался "конфетный период"
Шоу-бизнес

Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"

Melovin своим хамским поведением доволен
Lifestyle

Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье

Дресс-код был грубо нарушен
Шоу-бизнес

Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком

Артистка рассказала о самочувствии дочери

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

Спорт

Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
Тарасова эмоционально отреагировала на решение Медведевой
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову (видео)

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru