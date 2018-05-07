Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой

Инаугурация Путина Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Понедельник 7 мая
Лента новостей
12:59
Известный режиссер умер в возрасте 86 лет
12:57
Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
12:45
Как проходила инаугурация президента России
12:37
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
12:35
Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду
12:35
Путин отказался ездить на Mercedes
12:34
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей
12:28
Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы
12:08
Путин четвертый раз стал президентом России
12:03
Самолет снесло ветром при посадке (видео)
12:00
Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
11:50
Инаугурация Путина. Прямой эфир
11:46
В Татарстане мужчина с ножом напал на детский сад
11:40
"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство
11:37
Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"
11:25
Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
11:22
"Сердечко тает": Пугачева сделала заявление о Галкине
11:18
"Тупые люди": Хабенского похвалили за скандал на премьере "Собибора"
11:10
10-летнего мальчика насмерть придавило бревнами
11:06
В "Лужниках" заработали еще четыре фонтана
10:58
Профильный комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения премьера
10:53
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
10:49
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
10:29
Квартиру в центре Москвы ограбили на 10,6 миллиона
10:14
Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта
10:07
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
09:57
Самые странные участники конкурса "Евровидение"
09:44
Украина внезапно обрадовалась строительству Крымского моста
09:22
После обнародования тайного романа Корикова покинула страну
09:21
Названа смертельная опасность влюбленности
09:07
Россиян напугали резким ростом налогов
08:43
В жутком пожаре на юге Москвы погиб человек (видео)
08:39
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
08:34
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
08:26
Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства
07:56
Особенности инаугурации президента России
07:54
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
20:33
Прославленный российский режиссер погиб в Германии
18:02
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
17:38
Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина
17:08
Исхудавшая Толкалина взбудоражила грязным фото без белья
16:45
Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу
16:27
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Умер бывший директор группы "Машина времени"
15:11
Дочь Волочковой затравили за неожиданную выходку
14:41
На востоке Москвы случилось смертельное ДТП
14:21
Известный певец во время концерта ударил фаната ногой по лицу (видео)
14:02
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
13:37
Якубович убежал из "Дома-2" после нападения с ножом
13:12
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп
12:50
В Подмосковье обстреляли 12-летнего мальчика
12:45
Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
12:22
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
12:15
Галкин возмутил хамством в беседе о ветеранах Великой отечественной
11:44
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе с Фоменко
11:43
Ялтинский международный экономический форум – 2019 пройдет в апреле
11:12
В Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения собаки
11:01
"Прогноз неутешительный": перепуганный сын Гагариной внезапно побелел
10:39
Шепелев поразил безудержным весельем под песню Фриске
10:18
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
10:01
Московская элита в шоке от наглого вора
18:46
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
18:34
Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой
18:09
У наркозависимого Шуры отнялась рука
18:03
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали люди
17:45
Из Шуры откачали десять литров жира
17:40
"Посмотрите! Она святая": Люди опешили от вида Бузовой
17:03
Лазарев стремительно теряет вес из-за нервов
16:30
Из-за Михалкова на ТВ разразился скандал
16:02
На севере Москвы загорелся научно-исследовательский институт
15:13
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
14:35
Роскошная Волочкова восхитила женственностью
14:24
Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца
14:02
В Подмосковье загорелась электричка (видео)
13:59
Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере
13:39
Малахов раскрыл интимную тайну актрисы Немоляевой
13:17
Сексуальные фото главной красотки 90-х
12:41
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
12:00
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ
11:28
В массовой аварии на МКАД пострадали четыре человека
11:14
42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
10:21
Под Москвой задушили и сбросили в реку 40-летнюю женщину
10:14
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер
10:02
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
22:00
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
21:53
Харламова попросили усмирить оголившуюся Асмус
21:50
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
21:44
Американцы бросили против террористов в Сирии атомный авианосец
21:35
Ким Чен Ын пошел на важную уступку Южной Корее
21:24
Фильм "Собибор" показали в Совете Европы
21:12
Толкалина подвергла себя страшной опасности на отдыхе
21:01
Либерал Кудрин выставит Крым на торги
20:49
Создано первое в мире эффективное лекарство от алкоголизма
20:43
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину
20:41
Совет на выходные
20:36
Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
20:24
Звезда "Дома-2" назвала жену Дмитрия Тарасова проворной стервой
20:16
Известную певицу нашли мертвой на побережье
20:06
Объявившего о разводе Порошенко поставили на место
20:00
На Бузову вылили ведро помоев за пошлость и разврат
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ
Спорт

Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Евгения Медведева не будет выступать за сборную Армении. Информация не соответствует действительности.
прочитано 5207 раз

Слухи вокруг ситуации с Евгенией Медведевой не подтверждаются. Возможность выступления российской фигуристки за Армению даже не обсуждалась, заявили в Ереване.  

ПО ТЕМЕ

"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой

"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию

 Уход Медведевой от Тутберидзе

Сюжеты Уход Медведевой от Тутберидзе

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

О вероятности того, что российская фигуристка Евгения Медведева сменит гражданство и начнет выступления за сборную Армении, ранее сообщали российские СМИ. Такие данные появились после того, как стало известно, что спортсменка прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы и завоевала два серебра Олимпийских игр – 2018, передает РИА ФАН.

Dni.Ru писали о резкой реакции олимпийского чемпиона Романа Костомарова на поведение Медведевой. Фигурист отметил, что она стала уделять больше внимания личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже такой, как Этери Тутберидзе, – тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. Мальчики, букетный период – все это начинается", – заключил Костомаров.

Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах, касающихся возможной смены гражданства Медведевой, – говорилось о канадском или армянском паспорте. Костомаров уверен: даже если они подтвердятся, это никак не повлияет на спортивные результаты Евгении.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Информация о выступлении фигуристки за другую страну пока не подтвердилась. "Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался", - заявила РИА Новости президент армянской Федерации фигурного катания Мелания Степанян. 

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2018, 11:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как российские фигуристы покорили Европу

567

комментарии

Политика

Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер
Либерал Кудрин выставит Крым на торги
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину

Шоу-бизнес

Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
Любовник о близости с Понаровской: Бросил спичку в ее вулкан страсти
"Сердечко тает": Пугачева сделала заявление о Галкине

Проишествия

Известную певицу нашли мертвой на побережье
Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров (видео)
Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
Крушение самолета с пассажирами попало на видео

Lifestyle

Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке
Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

После обнародования тайного романа Корикова покинула страну

Актриса отправилась в Италию
Спорт

"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой

У фигуристки начался "конфетный период"
Шоу-бизнес

Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"

Melovin своим хамским поведением доволен
Шоу-бизнес

Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком

Артистка рассказала о самочувствии дочери

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

Спорт

Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
Тарасова эмоционально отреагировала на решение Медведевой
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову (видео)

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru