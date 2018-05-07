Плющенко высказался о побеге Медведевой к канадцу
Плющенко убежден, что к решению молодой фигуристки нужно отнестись адекватно. "Это значит, что спортсменка посчитала, что ей будет комфортнее тренироваться у другого тренера", – заявил он.
Олимпийский чемпион допускает, что у Медведевой может получиться очень хороший результат, передает ТАСС. "Женя настроена на большую, долгую работу, на еще четырехлетие", — добавил спортсмен.
Кроме того, Плющенко охарактеризовал Орсера как "хорошего тренера". "Все-таки он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса", – заметил фигурист. Однако он уточнил, что эти спортсмены к моменту прихода к Орсеру уже состоялись как профессионалы.
Более того, Плющенко оценил конкуренцию в российской женской сборной по фигурному катанию. По его словам, прогресс будет продолжаться. "У нас сейчас такие талантливые девчонки, там очень много девочек, с девочками сейчас все в порядке, у нас с мальчишками не все здорово", – резюмировал фигурист.
Ранее стало известно об уходе Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Одним из вероятных кандидатов на роль нового наставника чемпионки называли 56-летнего Брайана Орсера.
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