"Уезжаю в Америку": Медведева бежит из страны
Медведева сообщила, что теперь будет жить и тренироваться в Канаде. Однако на вопрос о том, когда она приняла решение уйти от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе, Евгения ответила, что не хочет вдаваться в подробности.
Когда именно спортсменка "сбежит" из России, она не сказала. "Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются", - приводит слова фигуристки "Спорт-Экспресс".
"Что касается смены спортивного гражданства, то это абсолютный бред… Это меня не касается. Я буду жить в Канаде, мне просто придется сменить место жительства на неопределенный срок", – цитирует Медведеву ТАСС. "Карьеру я себе хочу долгую, именно из-за этого происходят такие перемены в моей жизни", – заявила девушка.
Евгения призналась, что сейчас ощущает подъем и испытывает большую мотивацию – "как никогда раньше". "Меня не пугает переезд в Канаду и языковой барьер, мне не будет некомфортно там. Надеюсь, что мой английский язык позволит мне нормально общаться", – поделилась спортсменка.
Среди воспитанников Брайана Орсера – двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, олимпийская чемпионка-2010 Юна Ким. О том, что Евгения Медведева уходит от тренера Этери Тутберидзе, стало известно 4 мая.
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