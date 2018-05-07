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Спорт

Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился матч Россия – Белоруссия. Триумфаторы последней зимней Олимпиады одержали очередную крупную победу.
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Итоги встречи можно назвать по-настоящему унизительными: российские хоккеисты заколотили шесть шайб в ворота белорусов. Дубль оформил Павел Дацюк, также отличились голами Максим Шалунов, Максим Мамин, Илья Каблуков и Кирилл Капризов.

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Сюжеты ЧМ по хоккею

Российская команда давила до последнего. Не исключено, что хоккеисты хотели в третий раз на этом чемпионате завершить матч со счетом 7:0. Повторить разгром французов и австрийцев не удалось.

Белорусы так и не смогли распечатать ворота соперников. Примечательно, что за три игры соседи смогли забросить всего две шайбы, а пропустить умудрились аж 17 раз.

Напомним, что Россия занимает первое место в группе. Призрачные шансы перехватить инициативу есть только у шведов: для этого сборной необходимо обыграть французов как минимум со счетом 14:0. Встреча европейских команд состоится вечером 7 мая.

В следующий раз в рамках чемпионата сборная Россия выйдет на лед 10 мая. Ей предстоит встретиться с командой из Чехии, которая по итогам двух игр занимает пятое место в группе.

7 мая 2018, 19:31

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