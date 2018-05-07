Тутберидзе получила очередной удар
Спортсменка работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Она подтвердила, что завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, уточнив, что данное решение было принято по ее личной инициативе.
"Я завершила сотрудничество с Этери Георгиевной", – цитирует фигуристку РИА Новости. Под руководством Тутберидзе она, помимо юношеской Олимпиады, выиграла первенство России среди юниоров и Финал юниорского Гран-при в сезоне-2015/16.
В прошедшем сезоне девушка приняла участие в ряде соревнований, восстановившись после перенесенной травмы. Напомним, ранее стало известно о том, что группу Этери Тутберидзе покинула двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.
Как писали Dni.Ru, Медведева подтвердила, что будет тренироваться в Северной Америке, у канадца Брайана Орсера. Однако гражданство менять спортсменка не планирует. Спортсменка призналась, что сейчас ощущает подъем и испытывает большую мотивацию.
В свою очередь трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала возможную причину ухода Евгении Медведевой к другому тренеру. Она считает, что 18-летняя спортсменка столкнулась с некими трудностями.
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