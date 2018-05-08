Авербух осадил канадского гея Медведевой

Высказывания канадца Брайана Орсера с политическим подтекстом возмутили серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха. По словам известного продюсера, до программ, поставленных Евгении Медведевой в России, новым хореографам фигуристки еще надо дорасти.

Канадский специалист, к которому от Этери Тутберидзе перешла Евгения Медведева, критически высказывался о положении россиянки в команде. По мнению Ильи Авербуха, Орсеру не стоило бы давать комментарии до того, как он сам сделал что-то для фигуристки в качестве хореографа.

Брайан Орсер ранее заявил, что Евгения в команде не имела права голоса и вынуждена была выполнять исключительно указания тренера. Авербух с этим категорически не согласен.

"Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегда ее мнение влияло на программу. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, что русские – роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им еще расти и расти", – заявил олимпийский призер.

Прокомментировала уход Евгении Медведевой от прежнего тренера и призер чемпионата мира – 2012 Алена Леонова. Она не смогла ответить на вопрос корреспондента "Спорт-Экспресс", почему фигуристки уходят от Этери Тутберидзе (как стало известно, вслед за Евгенией тренера покинула и Полина Цурская). По ее словам, Тутберидзе и Медведева "были как мать и дочь". Но, видимо, в этой истории много подводных камней. Скорее всего, дело в большой конкуренции в группе.

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial) 5 Апр 2018 в 10:24 PDT

Как писали Dni.Ru, Орсер заявил, что даст Медведевой двухнедельные каникулы, а когда она выйдет на лед, то сможет высказывать свое мнение. "Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение", – цитирует icenetwork.com наставника.

Орсер, кроме спортивных достижений, известен скандалом, разразившимся в 1998 году. Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аут фигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. Орсер тогда заявил, что едва ли получал бы приглашения на ледовые шоу, если бы все знали о его сексуальной ориентации.