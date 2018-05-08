Инаугурация Путина Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

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"Иуду помните?": предательницу Медведеву втоптали в грязь

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе. Она считает, что спортсменка поступила подло.
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С присущей ей прямотой Миро раскритиковала поступок Медведевой, написав, что девушке нет оправдания. Блогер уверена, что без Тутберидзе юная фигуристка не достигла бы таких успехов, какие есть в ее спортивном портфолио на данный момент.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

"Больше 10 лет назад малышка-дошкольница Женя Медведева пришла на каток. Девочка была никем и звать ее было никак -– сырой материал, карьера фигуристки которой зависела исключительно от методик и таланта тренера. Попала бы Женечка к Иванову-Петрову-Сидору, не встретив на своем пути Тутберидзе, никто из вас о Женечке бы никогда не услышал", – считает Лена Миро. Она добавила, что у Этери – настоящий конвейер по производству звезд. И все благодаря ее тренерскому таланту.

Блогер недоумевает, как Женя, из которой Тутберидзе вырастила чемпионку, могла высказать "несовместимую со спортом претензию": "зачем ты выпустила из юниорок Загитову, помешавшую мне, Медведевой, взять олимпийское золото?!", – пишет Миро. "Да после таких заявлений нужно посылать подопечных... Но Этери Тутберидзе не послала", – добавляет блогер.

"А малолетняя сыкуха, после предъявы, просто перестала брать трубку и отвечать на звонки человека, который сделал из нее этого самого человека. Простите, но вот это -- предательство. Иуду помните? Христос, его учитель, дал ему возможность быть рядом с собой. А в ответ получил предательство", – распекла Медведеву Лена Миро.

По мнению блогера, Женя "подленько свалила". "Это – грязь и предательство, которому не может быть оправдания… А вы готовы ради ништяков предать близких?", – задала риторический вопрос Миро.

О том, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева уходит от тренера Этери Тутберидзе, стало известно 4 мая. Девушка будет тренироваться в Канаде у Брайана Орсера. 

Автор: Валерия Нарская8 мая 2018, 16:39
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Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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