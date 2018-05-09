Загитова вышла из себя из-за предательницы Медведевой

Фигуристка Алина Загитова обсудила с журналистами уход чемпионки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Похоже, 15-летняя спортсменка потеряла самообладание из-за постоянных расспросов.

Обычно в общении с журналистами Загитова мила, стеснительна и словоохотлива. Но в этот раз что-то пошло не так.: девочка будто бы вышла из себя из-за вопроса о Медведевой.

"А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать это, потому что это не моя ситуация", – резко ответила она в беседе с корреспондентом Первого канала. Судя по всему, уход коллеги от Тутберидзе она переживает очень тяжело.

Позже Загитова коротко высказалась о случившемся. Они лишь добавила, что не связывалась с Медведевой после ее бегства к канадскому специалисту.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 7 Май 2018 в 3:14 PDT

Отметим, что Загитова публично никак не оценивала поведение подруги. Изменятся ли их отношения после случившегося, остается только гадать.

Как писали Dni.Ru, Медведева в качестве нового наставника выбрала канадца Брайан Орсера. Талантливый специалист воспитал множество прославленных чемпионов. Например, у него тренируется двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании Юдзуру Ханю.