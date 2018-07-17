Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков

Проект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Госдума рассмотрит оперативно, до 26 июля. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Это приоритетный законопроект, который мы будем рассматривать в ближайшее время. Постараемся рассматривать до 26 июля включительно", – сказал глава Думы журналистам.

Напомним, что сегодня, 17 июля в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий болельщикам, побывавшим на чемпионате мира, посещать Россию без визы до конца 2018 года.

Инициатором поправок в действующее законодательство стал сам спикер. "Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", – сказал Володин.

Соответствующее дополнение вносится в седьмую статью федерального закона "О подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его принятие не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

По данным Ростуризма, за время мирового первенства в Россию приехали почти три миллиона туристов из-за рубежа. Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.

Чемпионат прошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность за великолепное отношение к ним.