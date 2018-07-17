Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома

Экс-тренер "Челси"
Антонио Конте может сменить на посту главного тренера "Милана" Дженнаро
Гаттузо, сообщает RT. Возвращение итальянца на родину произойдет в свете кадровых
перестановок, которые намерен провести новый владелец команды. Недавно клуб перешел во владение американской корпорации.
Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Конте был уволен из "Челси" по итогам прошедшего сезона.
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