Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома

Экс-тренер "Челси" Антонио Конте может сменить на посту главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо, сообщает RT. Возвращение итальянца на родину произойдет в свете кадровых перестановок, которые намерен провести новый владелец команды. Недавно клуб перешел во владение американской корпорации.



Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Конте был уволен из "Челси" по итогам прошедшего сезона.