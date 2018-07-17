Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение

Проведенный в России ЧМ-2018 вызвал у коренных жителей и гостей из других стран повышенный интерес к сексу. Специалист заявил, что многие виды спорта стимулируют активность людей в постели во всем мире.



Эйфория после окончания ЧМ-2018, но отголоски мундиаля все еще дают о себе знать. Аналитики онлайн-кинотеатров зафиксировали резкий всплеск интереса публики во время мирового футбольного первенства к эротическим фильмам.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев объяснил, что практически любые крупные спортивные мероприятия повышают сексуальную активность населения. Он отметил, что это выражается не только в просмотре эротики.

По словам эксперта, соревнования в любом виде спорта, где "бегают мужики в трусах", или чемпионаты мира по гимнастике, по баскетболу очень часто смотрят люди, которые по жизни далеки от спорта. Их привлекают и возбуждают сильные, энергичные спортсмены, передает НСН.

Публикация от ☠��insstanews��♾ (@insstanews) 22 Июн 2018 в 7:38 PDT

Сексолог добавил, что в такие периоды происходит больше половых актов. "Усиливается кокетство на работе, женщины надевают короткие юбки, более прозрачные блузки, в целом происходит сексуализация жизни" – объяснил он.

Стоит отметить, что интимная жизнь россиян заиграла яркими красками еще до начала мирового первенства. Так, депутат Госдумы Тамара Плетнева накануне ЧМ-2018 призвала соотечественниц воздержаться от интимных контактов с иностранцами, так как это может привести к рождению детей в неполных семьях и росту числа матерей-одиночек.

Ранее эксперты выяснили, что победа любимой команды вызывает у 65% любителей футбола такой прилив энергии, что они обязательно направят ее на занятия сексом. Более того, 40% опрошенных соглашаются предаться плотским утехам, если во время этого они смогут смотреть трансляцию матча.