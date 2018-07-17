Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье

Один из посетивших ЧМ-2018 англичан рассказал о своих впечатлениях от страны-хозяйки турнира. По его словам, британские СМИ нагло лгут о происходящем в России.



Уроженец Британии Джастин Уолли написал в своем Twitter, что пробыв в России 33 дня, он не столкнулся ни с проявлениями расизма, ни с агрессивными фанатами, ни с полицейским произволом. Более того, ему даже не пришлось давать взятки.

В подтверждение своих слов англичанин опубликовал фото с сувенирами, которые ему подарили россияне. "Британские медиа, разберитесь со своим дерьмом!", – заключил он.

Также мужчина отметил, что ни разу не сталкивался с актом насилия в России. При этом богатый опыт британца насчитывает множество стычек с агрессивными болельщиками во Франции, Польше и Нидерландах.

Just left Russia after 33 days. THERE WERE NO: riots, hooligan attacks, police mistreatment, bribes, half-built stadiums, racist abuse, bad food, delapidated transport systems, unfriendly people. Pictured are some of the gifts Russians gave me. British media - sort your shit out! pic.twitter.com/G8vFhrA4jH — Justin Walley (@JustinWalley10) 17 июля 2018 г.

Пользователи Сети, в свою очередь, согласились с тем, что лучший способ узнать достоверную информацию о той или иной стране — посетить ее. "Да будет свет! Необходимо общаться больше, и тогда никакие СМИ не задурят людям мозги. Спасибо за оценку ЧМ-2018!", – написал обитатель Всемирной паутины.

Ранее ветеран сборной Англии по футболу Иан Райт также обратил внимание на разницу между увиденным в России и версией британской прессы. "Перед чемпионатом была мощная пропаганда. Нам рассказывали, как будет здесь непросто людям с другим цветом кожи. Говорили, что у России сейчас темные времена. Но когда я приехал сюда, то не увидел ничего подобного", – заявил он.

Напомним, что ЧМ-2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая хорватов в финале со счетом 4:2.