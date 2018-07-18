Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины

"Беспредел украинской власти" заставляет Владимира Лютого отказаться от гражданства своей страны. По словам олимпийского чемпиона, происходящее на Украине – настоящий геноцид.

Когда новое правительство пришло к власти в результате переворота 2014 года, на Украине проживали 40 миллионов человек. Теперь осталось 26 миллионов. Власти устроили настоящий геноцид своего народа, о котором все почему-то молчат, заявил чемпион.

Владимир Лютый – бывший игрок футбольного клуба "Днепр" и сборной СССР. С ней он завоевал золото Олимпиады в Сеуле в 1988 году. Сейчас Лютый – футбольный тренер. Он давно переехал в Германию, работает в клубе "Ганза".

Наставник уверен: люди массово бегут из страны из-за беспредела властей. "Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться на Украину, был готов работать даже бесплатно. Никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", – сказал Лютый.

По данным Миграционной службы Украины, в период с ноября 2017 года по февраль 2018-го от гражданства страны отказались 24 тысячи человек. Владимир и сам намерен сдать украинский паспорт. Он подчеркнул, что был патриотом, пока некоторое время не пожил в Незалежной.

Лютый сочувствует соотечественникам. По словам олимпийского чемпиона, жить в этом государстве невозможно. На Украине люди просто существуют – он почувствовал это на собственной шкуре, пишет "Комсомольская правда".