Подавляющая часть гостей ЧМ-2018 захотели вернуться в Россию

Многие иностранные болельщики, посетившие ЧМ-2018, изъявили желание повторно приехать в Россию, сообщает RT. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, это в первую очередь касается жителей европейских и азиатских стран.



"После проведения опроса выяснилось, что 87% гостей мундиаля хотели бы вернуться в Россию", – подчеркнула она. Ломидзе добавила, что ещё до чемпионата мира предварительный прогноз давал рост туристического потока на 20%, однако после мундиаля он может быть скорректирован.