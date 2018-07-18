Подавляющая часть гостей ЧМ-2018 захотели вернуться в Россию

Многие иностранные
болельщики, посетившие ЧМ-2018, изъявили желание повторно приехать в Россию,
сообщает RT. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России
(АТОР) Майи Ломидзе, это в первую очередь касается жителей европейских и
азиатских стран.
"После проведения опроса выяснилось, что 87% гостей мундиаля хотели бы вернуться в Россию", – подчеркнула она. Ломидзе добавила, что ещё до чемпионата мира предварительный прогноз давал рост туристического потока на 20%, однако после мундиаля он может быть скорректирован.
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