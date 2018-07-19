Красавица-жена Дзюбы покорила россиян
С будущей супругой спортсмен познакомился в 23 года. Молодые люди встретились в канун новогодней ночи в общей компании. Артем с первой встречи покорил сердце девушки.
Для многих роман приехавшей из Нижнего Новгорода Кристины и подающего большие надежды футболиста стал неожиданностью. О молодом человеке девушка почти ничего не знала, и лишь родители рассказали ей о том, какого ухажера она себе нашла.
В 2013 году у Артема и Кристины родился сын Никита. По словам футболиста, семья для него – самая большая ценность. А в 2016-м в их жизни случилось то, что чуть было не разрушило отношения.
Артема Дзюбу застали с телеведущей Марией Орзул, которую он нежно обнимал. Кристина поступила мудро, простив возлюбленного. Позже Дзюба признался, что для него это послужило хорошим уроком.
Кристина практически не появляется на публике и не посещает светские вечеринки, в отличие от большинства жен российских футболистов. Поклонники восхищены красотой стройной жгучей брюнетки, передает Teleprogramma.pro. "Кристина – просто принцесса из восточной сказки. Артемка, береги ее!" - написала одна из пользовательниц Instagram.
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