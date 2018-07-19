Красавица-жена Дзюбы покорила россиян

Возлюбленная футболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностью и стройностью. Их история любви похожа на сказку.

С будущей супругой спортсмен познакомился в 23 года. Молодые люди встретились в канун новогодней ночи в общей компании. Артем с первой встречи покорил сердце девушки.

Для многих роман приехавшей из Нижнего Новгорода Кристины и подающего большие надежды футболиста стал неожиданностью. О молодом человеке девушка почти ничего не знала, и лишь родители рассказали ей о том, какого ухажера она себе нашла.

В 2013 году у Артема и Кристины родился сын Никита. По словам футболиста, семья для него – самая большая ценность. А в 2016-м в их жизни случилось то, что чуть было не разрушило отношения.

Артема Дзюбу застали с телеведущей Марией Орзул, которую он нежно обнимал. Кристина поступила мудро, простив возлюбленного. Позже Дзюба признался, что для него это послужило хорошим уроком.

Публикация от Персонал 21 Века (@dompersonal21veka) 17 Июн 2018 в 3:13 PDT

Кристина практически не появляется на публике и не посещает светские вечеринки, в отличие от большинства жен российских футболистов. Поклонники восхищены красотой стройной жгучей брюнетки, передает Teleprogramma.pro. "Кристина – просто принцесса из восточной сказки. Артемка, береги ее!" - написала одна из пользовательниц Instagram.